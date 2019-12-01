Recibe SEDIF juguetes para las y los niños en situación vulnerable en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de febrero del 2026.- Con el objetivo de apoyar a las niñas y niños más vulnerables, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, recibió cerca de dos mil juguetes que la empresa Respuesta Radiofónica y el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”, recolectaron por medio del Kilómetro del Juguete, donde convocaron a la ciudadanía a donar.

En las instalaciones de la Alegría de los Niños I.A.P., Gómez Niembro habló sobre las adopciones y agradeció esta suma de voluntades que repercute en este tipo de acciones que transforman la vida de los infantes y les brindan momentos de felicidad que son importantes para su sano crecimiento y desarrollo; ahí mismo, reconoció también la labor que hacen en la Procuraduría de Protección de NNA y destacó el respaldo de las empresas socialmente responsables.

“La adopción es el derecho de las niñas, niños y adolescentes de volver a vivir en familia y justo, esta parte de los procesos de adopción es una de las partes más duras, pero más gratificantes dentro de las responsabilidades del SEDIF y siempre en colaboración con instituciones respetadas como la Alegría de los Niños”, dijo.

Al hacer uso de la voz, el director General de Respuesta Radiofónica, José Luis Rodríguez Aguirre, en compañía de la directora General del Gómez Morin, Beatriz Eugenia Aguilera Becerril, confirmaron que esta iniciativa reafirma el compromiso de los medios de comunicación, las instituciones y la comunidad en llevar esperanza y motivación a la infancia en situación vulnerable que se encuentra en los CAS.

“Lo que se observa aquí es la preocupación verdadera para que estos niños encuentren una formación integral y mucho cariño; ustedes hacen una gran labor para que se integren a una familia”, aseguró.

Cabe mencionar que esta campaña fue posible gracias a la participación de la ciudadanía, quienes se sumaron al llamado y en esta edición se logró recolectar dos mil juguetes, superando la meta alcanzada el año anterior, por ello las autoridades agradecieron a quienes donaron un juguete del primero de diciembre 2025 al 9 de enero 2026.

Al evento asistieron también el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Manuel Hernández Rodríguez; el presidente del Patronato de la Alegría de los Niños, David Pederzini Villarreal; directivos y representantes de las estaciones de Respuesta Radiofónica; personal del CECEQ Manuel Gómez Morín; así como beneficiarios de los CAS.