Recibe Poder Judicial de Michoacán declaratoria como Espacio Libre de Violencia

Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán recibió la declaratoria como Espacio Libre de Violencia, otorgada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), tras cumplir con la implementación de diversas acciones orientadas a prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia, particularmente en razón de género.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo la capacitación “Espacio Seguro”, en la que participaron 220 servidoras y servidores públicos de áreas jurisdiccionales y administrativas, tanto en Morelia como en el interior del estado, fortaleciendo así las capacidades institucionales para la construcción de entornos laborales seguros, incluyentes y respetuosos.

Durante el evento, en el que se develó la placa insignia que acredita al Poder Judicial como Espacio Libre de Violencia, el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, destacó que esta distinción representa más que un reconocimiento, al constituirse como la reafirmación del compromiso permanente con la igualdad sustantiva y con una justicia que incorpore de manera transversal la perspectiva de género.

Subrayó que en el Poder Judicial no hay ni habrá cabida para conductas que vulneren la dignidad de las personas, y reiteró que se trabaja para garantizar que todas las mujeres y niñas accedan plenamente a la justicia en condiciones de igualdad, con un enfoque que reconozca sus realidades y necesidades. “Juzgar con perspectiva de género no es una opción, es una obligación”, enfatizó.

Asimismo, anunció que se buscará la certificación bajo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, como parte de una agenda integral para fortalecer la cultura organizacional basada en el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la titular de Seimujer, Alejandra Anguiano González, reconoció la relevancia de que el Poder Judicial se sume como Espacio Libre de Violencia, al señalar que la construcción de entornos seguros al interior de las instituciones es fundamental para proyectar cambios hacia la sociedad, generando condiciones que garanticen el acceso efectivo a la justicia para todas las personas.

En el evento también estuvieron presentes Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población de Gobierno del Estado; la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado; la magistrada Swany Peña Reyes, del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa; el magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial; la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, presidenta del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad; y Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial; además de magistradas, magistrados e integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, juezas y jueces de Morelia, así como personal que participó de la capacitación.