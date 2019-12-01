Recibe Mauricio Kuri al Embajador del Reino de los Países Bajos en México

Recibe Mauricio Kuri al Embajador del Reino de los Países Bajos en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:46:22
Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, sostuvo un encuentro con el embajador del Reino de los Países Bajos en México, André Driesse, donde abordaron diversos temas, principalmente en materia agroindustrial, así como nuevas tecnologías, educación y seguridad.

Ahí, el mandatario estatal dio a conocer que en Querétaro existe un entorno favorable para las nuevas inversiones y los invitó a seguir atrayendo más inversión.

Durante la reunión, el Embajador del Reino de los Países Bajos en México, quien estuvo acompañado por la consejera agrícola, Wendele Van Der Wiele; así como por el coordinador de la Oficina Comercial de la embajada de Países Bajos en México, Steven Buter y Peter Koenderink, respectivamente.

Agradeció la hospitalidad de las y los queretanos y aseguró que seguirá trabajando de la mano con las autoridades de su país, así como de Querétaro, para fortalecer la relación que se tiene actualmente.

Noventa Grados
