Recibe la CEDH un total de 8 mil 523 dibujos de niñas y niños de todo Michoacán para participar en el concurso Ilumina tus derechos

Recibe la CEDH un total de 8 mil 523 dibujos de niñas y niños de todo Michoacán para participar en el concurso Ilumina tus derechos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:11:02
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Morelia, Michoacán, 07 de abril de 2026. Al cierre de la convocatoria emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, dirigida a las infancias para participar en el 22° Concurso de Dibujo Infantil Ilumina tus Derechos, se recibieron 8 mil 523 dibujos de niñas y niños de entre 6 y 12 años, provenientes de todo el Estado.

Fue a través del personal de las Visitadurías Regionales y Auxiliares con sede en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Uruapan, Sahuayo, Zamora y Zitácuaro, así como del Centro de Estudios, Divulgación y Capacitación, y de la Unidad de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, que se llevó a cabo la difusión y recepción de los trabajos hechos con el talento, la creatividad y la imaginación de las y los participantes.

A través de esta dinámica, plasmaron lo que para ellas y ellos significa el “Juego Limpio. Mi derecho a crecer sano y a jugar sin barreras”, lema del concurso de este año.

Cabe recordar que, al lanzar la convocatoria, la CEDH expresó que: “No solo es un dibujo, es una invitación a reflexionar sobre la igualdad, el respeto y el derecho de todas las infancias a jugar sin exclusiones, a crecer con bienestar y a desarrollarse plenamente…”.

Una vez que el Jurado Calificador emita su fallo, la CEDH notificará los resultados a los ganadores y/o ganadoras de manera oportuna.

La Ceremonia de premiación se realizará el 28 de abril en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, en calle Fernando Montes de Oca # 108, colonia Chapultepec Norte, en Morelia, a las 11:00 horas.

A través de este concurso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán refrenda su compromiso de trabajar con las infancias a fin de ser un espacio donde puedan expresarse y ser escuchados, a través del arte.

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