Recibe Hugo Rangel Vargas la ratificación de su nombramiento como Coordinador Distrital de Afiliación del PT en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 19:36:50
Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- El diputado Hugo Rangel Vargas, dio a conocer que recibió la ratificación de su nombramiento para promover y supervisar el registro de nuevos militantes al Partido del Trabajo (PT).

“Fue un honor recibir, de manos de nuestro dirigente estatal del Partido del Trabajo, el diputado federal Reginaldo Sandoval, la ratificación de mi nombramiento como Coordinador Distrital de Afiliación”.

A través de sus redes sociales, el legislador del PT, indicó que seguirá trabajando por el partido, además de que compartió una imagen de la entrega.

“Tenemos muy clara la tarea, fortalecer la organización, consolidar la militancia y seguir trabajando con convicción por el PT en Morelia y en todo Michoacán”, expresó.

