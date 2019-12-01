Recibe Congreso del Estado Primer Informe de Fiscalía Anticorrupción

Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2026.- Al recibir el Primer Informe de Resultados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, legisladores coinciden en la importancia de fortalecer las instituciones del Estado para combatir el flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto, trabajando de manera coordinada y generando una cultura de denuncia ante posibles hechos de corrupción.

El presidente de la Mesa Directiva, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, y la Comisión de Justicia, recibieron de manos de la Fiscal Marisol Sánchez Zamudio el informe 2025-2026 en el que se da a conocer que mediante mecanismos alternativos y resoluciones judiciales, se tuvo una recuperación patrimonial por el orden de más de 2 millones 669 mil pesos.

El legislador David Martínez puntualizó que uno de los males de nuestros días es la corrupción, misma que vulnera la confianza de la ciudadanía, debilita las instituciones y afecta directamente el desarrollo económico y social; y que combatirla exige instituciones sólidas, personal especializado, coordinación entre las autoridades y, sobre todo, compromiso permanente con la legalidad y la transparencia.

Es fundamental –dijo- impulsar los programas permanentes para fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer la legalidad y promover la participación ciudadana como elemento indispensable para combatir la corrupción. “Como integrante de la Comisión de Justicia celebramos que rindan cuentas, revisaremos el documento que hoy nos entregan y los estaremos contactando si vemos alguna anomalía, porque nuestro compromiso es con las y los michoacanos”.

El presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona manifestó ante representantes de los tres niveles de gobierno y entes autónomos que combatir la corrupción exige tener instituciones a la altura de las exigencias de la sociedad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, “pero sobre todo exige una voluntad que permita que prevalezca la legalidad sobre cualquier interés particular o personal en este contexto”.

Estableció que la ciudadanía demanda gobiernos más transparentes, instituciones más eficaces y servidores públicos que respondan con honestidad a la confianza otorgada. “Esa exigencia social debe convertirse en nuestra mayor motivación para seguir fortaleciendo el Estado de Derecho; cada acción orientada a fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas representa un paso más hacia un Michoacán con mayor justicia, con mayor confianza y mejores oportunidades para todos”.

Por su parte, la diputada Giulianna Bugarini Torres indicó que al recibir el primer informe de resultados y avances representa una oportunidad de evaluar si las instituciones están cumpliendo realmente con el mandato para el que fueron creadas, para proteger el interés público y garantizar que ninguna conducta vulnere el patrimonio de las y los michoacanos.

“Nuestro papel no consiste únicamente en recibir este informe, sino que hoy nos corresponde analizarlo, evaluar el cumplimiento de las metas institucionales, revisar el uso responsable de los recursos públicos y cuando sea necesario también perfeccionar el marco jurídico para que las instituciones cuenten con herramientas cada vez más eficaces en el combate de este fenómeno”, indicó.

Marisol Sánchez señaló que dicha Fiscalía ha logrado recuperar recursos públicos, impulsar investigaciones de alto impacto, sostener presencia operativa en distintas regiones del estado y obtener resultados concretos para la ciudadanía, atendiendo a más de tres mil personas y logrando avances significativos en materia de recuperación de activos.

Reiteró el compromiso de seguir trabajando con independencia, objetividad, legalidad y profesionalismo, siempre bajo el principio de que la Justicia debe servir a la sociedad y consolidar la confianza entre instituciones públicas. “Agradezco a esta Soberanía el interés para recibir este informe donde refrendo la disposición permanente para mantener un dialogo institucional respetuoso, transparente y constructivo que contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado en beneficio de las y los Michoacanos”.