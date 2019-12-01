Recibe Congreso del Estado iniciativa para fortalecer la prevención en materia de violencia digital en industria cinematográfica

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero del 2026.- El Congreso del Estado a través de las diputadas Giulianna Bugarini Torres y Fabiola Alanís Sámano, presidentas de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, respectivamente, recibieron un proyecto de iniciativa que pretende reformar el Artículo 228 del Código Penal de Michoacán.

Dicha iniciativa, fue formulada en conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) y Cinepolis.

Está reforma busca dotar a las autoridades de una herramienta normativa clara, coherente y técnicamente depurada para la investigación y sanción de conductas que inciden directamente en la economía digital local, optimizando el uso de los recursos institucionales y reduciendo la necesidad de interpretaciones forzadas o extensivas.

Con esta propuesta se adiciona el Artículo 228 Bis. Daño en las cosas doloso mediante medios tecnológicos y digitales, en el cual se especifica que, “comete el delito de daño en las cosas doloso mediante medios tecnológicos, digitales e inteligencia artificial quien, de manera intencional y utilizando tecnologías de la información, sistemas informáticos, plataformas digitales, redes de comunicación o medios electrónicos, destruya, deteriore, altere, inutilice o afecte total o parcialmente una cosa ajena o propia, cuando de dicha conducta derive un perjuicio económicamente apreciable en perjuicio de otro”.

En ese sentido, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, consideró esta reforma como urgente y relevante para la sociedad y para la industria cinematográfica, por lo que aseguró que esta 76 Legislatura analizará con máximo detalle esta propuesta y la acompañarán.

“Este Congreso ha asumido con mucha seriedad y responsabilidad una agenda digital y seguiremos impulsando estos proyectos que dignifiquen la vida humana para todas y todos”, agregó.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, manifestó que revisarán con mucha responsabilidad esta iniciativa y reiteró el compromiso de la 76 Legislatura para fortalecer el marco normativo en esta materia y en la lucha contra la violencia digital.

En su intervención, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, aseguró que cuentan con la Representación Parlamentaria para acompañar esta inciaitiva, pues agregó que “necesitamos darle dientes a las autoridades para que puedan hacer y ejercer su mejor papel”.

A su ves, el diputado Reyes Galindo Pedraza, señaló que este tipo de iniciativas fortalecen a la soberanía digital y afirmó que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo “estamos listos para construir un Michoacán y un México digitalmente más seguro”.

En su turno, la legisladora Adriana Campos Huirache, en representación del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que siempre se apoyará cualquier tema que sea para disminuir delitos y para avanzar con prosperidad para Michoacán.

Por su parte, el diputado Abraham Espinoza Villa, del Partido Verde, mencionó que no habrá ningún impedimento y ni ningún problema para acompañar esta iniciativa, pues reiteró que “esta legislatura se ha caracterizado por legislar en materia digital”.

En su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, celebró que lleguen a este Poder este tipo de iniciativas “estas, deben de surgir de una necesidad real que tiene nuestra sociedad, debemos de legislar con base en ello y actualizar el marco normativo”.

En ese sentido, la legisladora Brisa Ireri Arroyo Martínez, dijo que “la era de la información y las nuevas tecnologías nos está rebasando y es necesario actualizar y reformar el código penal bajo estas circunstancias, por ello asumimos esta iniciativa como una bandera de esta legislatura y una de las causas que seguiremos defendiendo”, agregó.

A su ves, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es fortalecer la prevención en cuanto a lo que comúmente se conoce como “piratería” y por ello se ha tomó la decisión de impulsar esta propuesta.