Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2026.- La presidencia de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado y las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, recibieron el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2027 por parte del Ejecutivo Estatal.

La diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que este paquete será remitido a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, en donde será analizado y discutido con mucha responsabilidad y en el marco de lo que debe ser la prioridad de esta 76 Legislatura, el bienestar de las y los michoacanos, para entregar un dictamen que sea en beneficio de las necesidades prioritarias del pueblo de Michoacán.

Por su parte, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la JUCOPO y de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, manifestó que, este documento es fundamental para definir las prioridades de Michoacán y determinar cómo se traducen los recursos públicos para las familias de las y los michoacanos.

“Vamos a asumir con responsabilidad, seriedad y compromiso este paquete, porque confiamos en que se trata de una propuesta solidaria, responsable y equilibrada, que mantenga las finanzas sanas en la entidad y que esto sea el centro de las necesidades que tiene Michoacán. Detrás de cada peso del presupuesto sabemos que hay una necesidad y una esperanza de cada familia y por ellos buscamos que los recursos lleguen a donde hacen falta, eso es lo que revisaremos y analizaremos en este contenido”, aseveró.

En su intervención, la diputada Melba Albavera Padilla, en representación de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, fue enfática al señalar que “estamos listos desde esta Comisión para revisar con mucha conciencia, sensibilidad social y responsabilidad, este paquete fiscal para el ejercicio 2027, en donde siempre vamos a trabajar para favorecer al pueblo michoacano”.

A su vez, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, José Luis Tapia Zavala, quien hizo entrega de este paquete fiscal, informó que el monto que se establece en la Iniciativa de Ley de Ingresos es por un monto de 111 mil 641 millones 692 mil 635 pesos.

Además, destacó que este Paquete Fiscal tiene como objetivo darle continuidad a los proyectos que se iniciaron desde octubre 2021, darle claridad y consolidación a cada uno de ellos, además de ofrecer una certeza financiera al cambio de administración que se avecina el próximo año.

En esta recepción, estuvieron presentes las y los diputados: Sandra Arreola Ruiz del PVEM; Reyes Galindo Pedraza del PT; Adriana Campos Huirache del PRI; y Grecia Aguilar Mercado de MC; además de Salvador Juárez Álvarez, director general del SATMICH, así como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.