Recibe Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo, Michoacán el Dictamen del Seguro Social de Hidalgo relativo al ejercicio 2024

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, recibió de manos de Manuel Ortiz Aguilar, el Dictamen del Seguro Social de Hidalgo, que como Contador Público Certificado realizó en los últimos meses y hoy entrega formalmente la conclusión de este trabajo, el acto se realizó en el Salón de Presidentes de Palacio Municipal, en presencia de la Contralora Municipal, Tesorera, Oficial Mayor y demás Funcionarios Municipales.

La alcaldesa, Jeovana Alcántar, manifestó que estos trabajos consisten en verificar que la administración municipal del Municipio de Hidalgo, este cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social ante sus trabajadores respecto del Seguro Social.

Expresó que esta administración municipal, está preocupada por el cumplimiento de estas obligaciones ante el IMSS; indicó que el personal encargado de este rubro se ha capacitado para realizar los trámites y pagos correspondientes a tiempo para evitar alguna sanción económica o administrativa.

Por su parte, el C.P. Manuel Ortiz Aguilar, certificado en esta materia, manifestó que el día de hoy hace la entrega formal de este documento con el cual se concluyen los trabajos relativos al ejercicio 2024 que arrojó resultados satisfactorios, gracias a la atención que la presidenta y su personal le ha dado a este tema.

Agregó que recibió la atención, documentación e información para atender las recomendaciones que se le dieron al municipio para que esto siga fluyendo de manera adecuada en lo futuro, porque esta es una obligación constante con los trabajadores del ayuntamiento.

Agradeció la atención que le dio la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar y su equipo de trabajo, estando a la disposición del municipio para cualquier servicio que requiera.