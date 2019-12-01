Rechaza TEPJF 17 impugnaciones contra elección judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:38:59

Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió desechar un bloque de de impugnaciones contra 17 contiendas de la elección judicial incluida la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se dio a conocer que la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe De la Mata votaron en bloque para rechazar dichos recursos contra los comicios del 1 de junio.

Durante la sesión ordinaria, el tribunal abordó la presunta relación entre los llamados acordeones con los resultados de los comicios judiciales.

En ese sentido, la togada Soto Fregoso argumentó que en las impugnaciones no se presentaron pruebas.

“Aquí no habría ningún obstáculo para proceder a la nulidad de una elección, siempre y cuando se porten pruebas y no se deje al Tribunal Electoral en condición de ser quien busque las pruebas o quien mande buscar más al Instituto Nacional Electoral“, manifestó la magistrada presidenta.

Por su parte, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora propusieron que se diera vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que determinara los impactos de los acordeones en la elección judicial y si hubo por ese medio, presiones al voto o rebase de gasto de campaña; no obstante, la iniciativa fue rechazada.