En Quiroga, Michoacán detienen a tres en posesión de casi 10 kilos de un estupefaciente vegetal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 07:44:18
Quiroga, Michoacán, a 16 de agosto 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por elementos de la Ronda Comunitaria Kuarichas, en coordinación con la Policía Municipal de Quiroga, se logró la detención de un hombre y dos mujeres que transportaban casi 10 kilos de marihuana en la cajuela de un vehículo.

Al respecto se informo que los agentes de la ley llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona agresiva en inmediaciones del Parque Ecológico Chupícuaro.

De inmediato se trasladaron a l lugar los uniformados quienes requirieron a Efraín M., de 28 años, integrante del Batallón 29 de Caballería en Nuevo Laredo; Patricia A., de 26 años, y Rosa E., de 34 años, ambas originarias de Quiroga.

Estas personas viajaban en un vehículo Chevrolet Cavalier, con placas PPK855A, dentro del cual se localizó un paquete con aproximadamente 10 kilos de marihuana.

Finalmente los requeridos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos de ley.

