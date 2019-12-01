Recepción de Hugo Aguilar a una de las partes pone en duda principio de imparcialidad: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, cuestionó la recepción personal que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, brindó a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, en el marco de la tramitación de una acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma electoral de Michoacán.

El legislador consideró que la actuación del presidente de la Corte genera dudas sobre el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al tratarse de un asunto que deberá ser analizado y resuelto por el máximo tribunal del país.

“Quienes acuden ante la Suprema Corte deben tener la certeza de que recibirán un trato igualitario y de que quienes participen en la resolución de los asuntos mantendrán absoluta imparcialidad. La justicia no puede generar percepciones de cercanía, simpatía o trato diferenciado hacia ninguna de las partes”, señaló Gaona García.

Ante esta situación, Baltazar Gaona adelantó que analiza presentar un escrito de recusación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de solicitar que el ministro Hugo Aguilar Ortiz se abstenga de participar en la discusión y votación del litigio relacionado con la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán.

“No cuestionamos el derecho de ninguna persona o autoridad a recurrir a los tribunales ni a presentar los recursos que considere pertinentes. Lo que cuestionamos es que el presidente del máximo tribunal del país reciba personalmente a una de las partes y proyecte una imagen que puede comprometer la percepción de imparcialidad que debe prevalecer en todo proceso constitucional”, puntualizó.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva exigió que el asunto sea resuelto con plena objetividad, a partir de un estudio exhaustivo de los argumentos jurídicos planteados por las partes. Asimismo, consideró necesario que, una vez emitida la resolución, se expliquen de manera clara y precisa al pueblo de Michoacán los fundamentos, alcances y consecuencias de la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.