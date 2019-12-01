Realizarán marcha los mineros este viernes en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Este viernes, se realizará una marcha a partir de 10:00 horas, la cual dará inicio en el Monumento al Minero, que se ubica sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y llegarán hasta la avenida Constitución de 1917, culminando en la Puerta 2 de ArcelorMittal.

Dicha marcha, es para presionar a la empresa a que culmine satisfactoriamente para los mineros, la revisión contractual 2025-2027

Según una circular firmada por Sergio Junior Figueroa Pérez, Secretario Local de Organización, Propaganda y Educación de la Sección 271 del Sindicato de Trabajadores Minerometalúrgicos de la República Mexicana, la cual está dirigida a todos los trabajadores de esta sección, se les hace una invitación a que participen en el movimiento.

Asimismo, el grupo de mineros “Justicia Minera”, están pidiendo por medio de redes sociales a sus compañeros a que no acudan a la marcha, aunque estén amenazados de la dirigencia, de que en caso de que no acudan, se les descontará un día laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, señalaron que ya están hartos de ser utilizados.

“Dicen que la marcha es para mostrar unidad y sacar a Víctor Cairo, cuando todos sabemos que ese señor ya está fuera de la revisión. Quieren vernos de tontos. Napoleón (se refiere a su líder nacional) utiliza estas marchas para promoverse y decir que estamos con él, como ha hecho en otras ocasiones para impulsar libros o conseguir apoyos para su nueva central dineraria”.

“No seamos ingenuos, compañeros. No asistamos. Es curioso que sin ningún acuerdo estén citando a las secciones de CONTRATISTAS 272, 273, 336 y 337, incluso al pueblo y nuestras familias quieren que vayan. Faltó que invitaran al sindicato del ayuntamiento, que ni un vaso con agua les llevaron durante su huelga.

Mañana no asistas, no seas cómplice de los chantajes que Napoleón y sus borregos quieren hacer. Nos toca a nosotros luchar contra quienes nos están quitando bonos, aumentos, festivos, lotes, utilidades etc. Modificó la LFT para perjudicarnos a todos los trabajadores de México, violando la Constitución. Que vayan sus borregos y paleros, esos que querían descontarnos un día de salario y no lo permitimos”.

Será el próximo domingo 31 de agosto, cuando venza el plazo de un mes que el CEN minero, titular del CCT de los aproximadamente tres mil obreros que laboran en ArcelorMittal y que están afiliados a la sección 271, por no haber estallado la huelga el pasado 1 de agosto, debido a que no se llegaron a negociaciones satisfactorias.

Hasta el momento, se desconoce si ha habido avance en las negociaciones.