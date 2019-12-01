Realizarán foro sobre producción de mango; retos como cambio climático, temas prioritarios

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- El municipio de Gabriel Zamora será sede del 3° Foro Internacional del Mango los días 20 y 21 de febrero, informó Ramiro Serrato Balderas, presidente del encuentro, quien destacó que se espera la asistencia de más de mil personas entre productores, ingenieros y entusiastas del cultivo.

En conferencia de prensa, el organizador del evento señaló que será completamente gratuito y contará con participantes provenientes de distintos estados del país, como Chihuahua, Zacatecas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, lo que consolida al foro como un espacio de intercambio técnico y comercial a nivel nacional, dijo.

Apuntó, el programa contempla 12 ponencias diseñadas para que el conocimiento pueda aplicarse directamente en los huertos. Atziri Galván Martínez, encargada de marketing, explicó que cinco conferencias se desarrollarán el 20 de febrero, mientras que el día 21 estará enfocado en actividades prácticas en campo.

Entre los temas a abordar destacan los efectos del cambio climático en la floración del mango, la adquisición de maquinaria, así como los retos comerciales derivados de la intermediación en la venta del fruto.

Ramiro Serrato destacó que Michoacán ocupa el cuarto lugar nacional en producción de mango y el primero en exportación, con Estados Unidos como su principal mercado. El año anterior fueron 50 mil toneladas de producción, luego de que en 2024 se alcanzaran 80 mil toneladas, en un contexto donde el clima ha comenzado a modificar los ciclos naturales del cultivo, dijo.