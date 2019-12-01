Realizará municipio de Querétaro obras pese al recorte presupuestal de la Federación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 17:06:45

Querétaro, México, 9 de julio de 2026.- A pesar de la reestructura presupuestales que hará el municipio de Querétaro ante el recorte de entre 14 y 16 millones de pesos en participaciones federales, el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, garantizó que los proyectos insignia de su administración no sufrirán retrasos ni afectaciones económicas.

Detalló que tanto la construcción del nuevo Centro de Autismo como el equipamiento para la creación de la nueva delegación municipal tienen sus fondos económicos completamente blindados.

Respecto a los tiempos de esta última, descartó que exista premura o riesgos de entrega tardía.

Detalló que las mesas de planeación continúan activas debido a que el objetivo oficial es que el nuevo recinto delegacional inicie operaciones formalmente el primer día de enero de 2027.

Por otra parte, el panorama financiero para la capital queretana de cara al próximo ejercicio fiscal se vislumbra complejo y advirtió que el municipio enfrenta una tendencia a la baja en las participaciones que envía la Federación.

Aunque no detalló la cantidad exacta, turnando los datos técnicos a la Secretaría de Finanzas, el panorama coincide con las proyecciones de reducción presupuestal que el Gobierno del Estado ha manifestado de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal.

"Hoy las reducciones que hemos tenido de presupuesto federal han sido mucho mayores", alertó el presidente municipal, sugiriendo que la administración tendrá que redoblar esfuerzos en materia de eficiencia recaudatoria local.

Financiaría municipio 50% de rampa de frenado en la Carretera 57 ante inacción federal

Ante la urgencia por frenar los constantes accidentes viales en la Carretera Federal 57, Macías Olvera, urgió a la Federación a iniciar la construcción de una rampa de frenado (denominada técnicamente como barranca de frenado), un proyecto prioritario estimado entre los 160 y 200 millones de pesos.

Recordó que la vía se encuentra bajo jurisdicción federal; sin embargo, debido a la gravedad de los siniestros ocurridos recientemente, anunció que el gobierno municipal está dispuesto a aportar la mitad de la inversión con tal de que la obra arranque de inmediato.

"Aun cuando no comparemos el tamaño presupuestal de la Federación con el municipio, el municipio le entra con el 50 por ciento de los recursos. Lo importante es que esto ya empiece y que la Federación tome la batuta".

Aclaró que para la ejecución aún se requiere el aval y liderazgo técnico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Reconoció y agradeció las acciones de coordinación que actualmente se mantienen con la Guardia Nacional, las cuales incluyen un "operativo carrusel" continuo para regular la velocidad y un dispositivo de radar a la entrada de la ciudad, sin embargo, enfatizó que estas medidas de disuasión resultan inútiles cuando se trata de fallas mecánicas en el transporte de carga.

"Lo que sucedió desgraciadamente en la 57 fue por fallas mecánicas. Ya cuando un vehículo de ese calado viene con una falla de esa magnitud, lo que se ocupa es una infraestructura diseñada para contenerlo. Eso ya es urgente".

Detalló que, pese a que las mesas de trabajo con la SICT se han prolongado de manera intermitente, la Federación aún no ha emitido una fecha formal para el inicio ni la planeación ejecutiva de los trabajos de construcción.

“Se reporta con un avance físico y técnico significativo y el aarranque definitivo queda supeditado a los tiempos legales y de formalización que determine el Gobierno Federal a través de sus dependencias.

El munícipe se comprometió a presentar detalladamente el plan maestro una vez que exista una confirmación formal: "Es un proyecto integral, un dispositivo vial complejo. En cuanto tengamos una formalidad del proyecto, se los presento".