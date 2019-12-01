Realizan Xóchitl Ruíz y Ernesto Núñez entrega de uniformes deportivos a estudiantes del CECyTEM Capula

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 19:41:36

Capula, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Con el objetivo de impulsar el deporte y fortalecer valores como la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo entre las y los jóvenes, la diputada local Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, realizó junto con el diputado federal Ernesto Núñez la entrega de uniformes deportivos a estudiantes del plantel CECyTEM Capula.

Durante su visita, la legisladora destacó la importancia de apoyar a las y los estudiantes para que encuentren en el deporte una herramienta que contribuya a su desarrollo integral, además de fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia dentro de la comunidad escolar.

En su mensaje, Xóchitl Ruíz señaló que apostar por la juventud es una de las decisiones más importantes para el desarrollo de Michoacán, ya que las y los estudiantes representan el presente y el futuro de sus comunidades.

Subrayó que el deporte no solo fortalece la salud física, sino que también forma carácter, fomenta la disciplina y promueve el respeto entre compañeros.

Asimismo, reiteró que desde su labor legislativa continuará respaldando iniciativas y acciones que permitan generar más oportunidades para las y los jóvenes, brindándoles herramientas que impulsen su talento y les permitan construir un proyecto de vida sólido.

Xóchitl Ruíz González agradeció la hospitalidad del director del plantel, Genovevo Figueroa, así como la suma de esfuerzos de César Cortés, quienes se sumaron para hacer posible esta entrega en beneficio de las y los jóvenes.

La diputada subrayó que el deporte representa una vía para construir un mejor futuro para la juventud, por lo que reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones en Michoacán.