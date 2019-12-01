Realizan foro en Querétaro para construir una nueva ley de salud mental

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 19:15:30

Querétaro, Querétaro, a 13 de octubre de 2026.- Para construir una legislación que responda a los desafíos actuales en materia de salud mental, el diputado local Enrique Correa Sada inauguró el foro estatal “Querétaro por la Salud Mental: Diagnóstico para la Construcción de una Agenda Legislativa”.

Destacó que lleva aproximadamente cuatro meses reuniéndose con instituciones, organizaciones y especialistas para conocer las necesidades de la población y construir propuestas que fortalezcan la prevención y atención de la salud mental.

“Quiero empezar con una pregunta muy sencilla: ¿cómo están? Siempre tendemos a responder de forma automática que estamos bien, y en muchas ocasiones no estamos bien”.

“Yo anhelo que estos foros se conviertan en un documento legislativo que nos permita utilizar de mejor manera los recursos que hoy tenemos, que nos permita a todos concientizarnos de que la salud mental es responsabilidad de todos”.

Reiteró su compromiso de trabajar de la mano de especialistas, universidades y sociedad civil para construir comunidades menos violentas, fortalecer los entornos de convivencia y generar mejores oportunidades de bienestar para las familias queretanas.

Durante el encuentro, se firmó un convenio de colaboración con diversas universidades, con el propósito de incorporar investigaciones, diagnósticos y propuestas académicas para la elaboración de una nueva Ley de Salud Mental para el Estado de Querétaro.

Este día, dijo, se abordaron tres ponencias especializadas. Corina Lenora Benjet Miner abordó el tema “Aulas resilientes: voces y realidades en la salud mental estudiantil”; Carlos Roberto Romero García presentó “Nanomedición e indicadores de salud mental: diagnóstico del rendimiento emocional en Querétaro”; y Alberto Alonso Partida participó con “Enseñar en tiempos complejos: burnout docente y transformación de las dinámicas en el aula”.

“El foro continuará este 14 de octubre, con nuevas conferencias sobre salud mental, adicciones, violencia, tecnologías digitales y neurociencias”.