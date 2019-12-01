Realizan foro “DESCONEK-TATE Y RECONEK-TATE” en la comunidad de autogobierno de San Ángel Zurumucapio, Michoacán

San Ángel Zurumucapio, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Con la finalidad de prevenir riesgos en el entorno digital y brindar acompañamiento para que la tecnología sea una herramienta de crecimiento y no un factor de daño, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo el foro “DESCONEK-TATE Y RECONEK-TATE” en la comunidad de autogobierno de San Ángel Zurumucapio.

“Internet no es el futuro; es el presente. Y como todo espacio público, también implica responsabilidades y riesgos. Las redes sociales ayudan a aprender y a interconectarnos, pero también pueden ser campo abierto para la comisión de delitos”, expresó Carlos Torres Piña, Fiscal General.

En ese sentido, explicó que la FGE recibe de manera constante denuncias relacionadas con conductas delictivas cometidas a través de medios digitales, tales como robo de identidad, secuestro virtual y otras modalidades de fraude: “Por ello, la institución mantiene una firme determinación de erradicar estas prácticas mediante acciones preventivas y de orientación”, indicó.

Subrayó que estos foros promueven la desconexión digital para lograr una reconexión familiar, al destacar que el entorno familiar constituye el círculo de confianza esencial para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar cualquier situación que les preocupe.

“Estos espacios buscan fortalecer ese vínculo y que madres y padres conozcan los distintos delitos a los que las juventudes pueden estar expuestas, a fin de actuar oportunamente”, puntualizó.

Asimismo, informó que durante el desarrollo de los foros, especialistas en psicología realizan diagnósticos dirigidos a estudiantes y tutores para identificar las principales problemáticas presentes en los entornos educativos y diseñar estrategias de intervención acorde a sus necesidades.

“La violencia digital también deja huellas reales: depresión, ansiedad, daño reputacional, ruptura de proyectos de vida. Lo que ocurre en una pantalla tiene consecuencias jurídicas y emocionales. Por eso este foro no es solo una plática; es un llamado a la corresponsabilidad. Gobierno, autogobiernos, escuela, familia y comunidad debemos trabajar juntos para construir entornos digitales seguros”, concluyó.

En el encuentro, el personal de la Policía Cibernética expuso los principales riesgos al navegar en entornos digitales, así como las consecuencias legales de incurrir en conductas delictivas. Finalmente, mediante dinámicas de integración y un mensaje enfocado en la reconexión familiar, el ponente Guasin Show convocó a la reflexión de las y los participantes, reforzando la importancia de construir comunidades digitales más seguras y conscientes.