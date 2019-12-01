Realizan entrega regional de 257 aparatos auditivos en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 14 de julio de 2026.- Jeovana Alcántar, presidenta Municipal de Hidalgo, junto a la Titular del Departamento de Beneficencia, de la Secretaría de Salud, María Fernanda Castro Servín y demás funcionarios municipales, asistió a la entrega de Aparatos Auditivos, el evento se desarrolló en el Deportivo Madero de esta Ciudad.

La Titular del Departamento de Beneficencia, de la Secretaría de Salud, María Fernanda Castro Servín, reconoció el trabajo que lleva a cabo la presidenta Municipal, a través del DIF; indicó que hoy como secretaria de salud, vienen realizando la entrega de auxiliares auditivos de manera gratuita, beneficiando a las personas que más lo necesitan, provenientes de Zitácuaro, Ocampo, Jungapeo e Hidalgo, agradeció al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y al secretario de Salud, Dr. Elías Ibarra Torres por hacer posible estas entregas. Finalmente expresó sentirse contenta al ver el compromiso de la presidenta Jeovana Alcántar, quien está muy comprometida con la ciudadanía.

En su intervención, la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, agradeció el respaldo del Gobernador Alfredo Ramírez Bedilla, mandatario municipalista que hoy está apoyando a través de la secretaría de Salud; se expresó contenta por poder encabezar esta entrega de 257 aparatos auditivos a nivel regional, beneficiando a 57 personas de Zitácuaro, 32 de Ocampo, 23 Jungapeo y 145 de Hidalgo mejorando así su calidad de vida al poder escuchar mejor, recalcó que para Hidalgo se entregan 145 aparatos auditivos de los cuales 63 son para personas de las localidades y 82 para beneficiarios de la cabecera municipal.

Agradeció la disposición y compromiso que ha tenido la Titular del Departamento de Beneficencia, de la Secretaría de Salud, María Fernanda Castro Servín, porque hoy se está apoyando niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores que lo requieran, indicó que esta administración está haciendo un gran esfuerzo para tener un municipio con progreso, un municipio donde haya verdadera equidad y sobre todo para aquellos que menos tienen.

Indicó que, en este municipio de Hidalgo, se escuchan todas las voces porque anteriormente se vivía en el abandono y hoy estamos acotando esos rezagos históricos, mismos que se han ido erradicando con la participación ciudadana que se ha vuelto fundamental, gracias a ello se está llegando a todos los sectores con más obras, y más oportunidades para todas y todos, en el próximo segundo informe, se anunciará la ejecución de 300 obras públicas y apoyos a los diferentes sectores de la población, hoy el recurso se ejecuta con transparencia.