Realizan el cambio de la red de drenaje sanitario y agua potable de la delegación Epigmenio González en la capital queretana

Querétaro, Querétaro, a 17 de marzo de 2026.- Como parte de los trabajos complementarios en la delegación Epigmenio González, se realiza el cambio de la red de drenaje sanitario y agua potable con la que se busca reducir hasta un 70 por ciento la velocidad de los caudales de agua del dren Peñuelas, con el fin de disminuir riesgos y afectaciones durante la temporada de lluvias, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Las mayores afectaciones en aquella temporada de lluvia tuvieron que ver con la velocidad del agua y el arrastre de piedras y lodo. Con estas obras buscamos que esa velocidad se reduzca en un 70 por ciento, lo que generará una menor afectación para la ciudadanía”.

Subrayó que estas intervenciones no se habían realizado en más de 25 años, y cuyos recursos provienen exclusivamente del municipio y del estado, sin apoyo adicional de la Federación. “Todo ha sido producto del esfuerzo de los queretanos”.

Recordó que la lluvia registrada la noche del 22 de agosto de 2025 alcanzó un volumen de 120 metros cúbicos por segundo, cuatro veces más que un aguacero fuerte promedio en la ciudad, que suele ser de 30 metros cúbicos por segundo.

“Con las tres obras que estamos realizando, tendremos capacidad para captar hasta 250 metros cúbicos por segundo, lo que nos permitirá estar preparados para fenómenos de esa magnitud”.

Informó que la obra en el Dren Peñuelas lleva un avance del 35 por ciento, así como en los trabajos pluviales complementarios que se ejecutan en Santa María Magdalena, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González con el objetivo de mitigar las afectaciones por lluvias durante la próxima temporada, así como salvaguardar la seguridad, la integridad y el patrimonio de las familias queretanas.

“Nos encontramos dentro de lo que va a ser el nuevo dren Peñuelas. Si ustedes recuerdan antes, aquí había una franja muy angosta y estaba el resto de la vialidad. Estamos dentro de lo que es prácticamente el piso, de los cajones que estamos construyendo aquí en el nuevo dren que tendrán 5.10 metros de altura y 6.6 metros de ancho, por donde correrá el agua y así disminuyendo la velocidad del agua y aumentando la capacidad de captación de los drenes es como estamos convencidos que se va a reducir de un 60 a un 70 por ciento las afectaciones o el riesgo que pudiera generar las lluvias en 2026”.

Destacó que esta obra cuenta con una inversión municipal de 210 millones de pesos y busca reducir significativamente el caudal del agua para evitar daños al patrimonio de las y los queretanos; además, informó que, como parte de una estrategia integral para mitigar riesgos por lluvias en la capital, se ejecutan obras complementarias por 180 millones de pesos en distintas calles de Santa María Magdalena, Felipe Carrillo Puerto y Epigmenio González, lo que en conjunto representa una inversión histórica de 390 millones de pesos para fortalecer la seguridad de las familias queretanas.

Añadió que estos trabajos se suman a los esfuerzos del Gobierno del Estado en la cuenca de la zona de Cinco Halcones y Menchaca, mediante la construcción del bordo Cuates Dos y la rehabilitación del bordo Cuates Uno.

“Estas tres grandes obras realizadas por Municipio de Querétaro y por Gobierno del Estado, ascienden a más de 400 millones de pesos. Estamos convencidos que van a hacer la diferencia a la gente aquí en esta zona de la delegación Epigmenio González, salvaguardando su patrimonio y su integridad”.

El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, informó que en la colonia San Pedrito Peñuelas se han instalado más de mil 200 metros lineales de drenaje sanitario y se ha sustituido más de mil 300 metros lineales de la red de agua potable, lo que permitirá evitar el retorno de aguas pluviales y prevenir afectaciones a las familias de la zona.