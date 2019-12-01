Realiza “Somos México” primer asamblea en sexto distrito de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El partido de reciente creación "Somos México" informó que realizó su asamblea del sexto distrito federal en Querétaro, con la participación de más de 350 ciudadanos y que busca recuperar espacios de representación real y construir una alternativa de empoderamiento ciudadano, afirmó su fundador Emilio Álvarez Icaza.

“Se trata de un proyecto para quienes no se siente representadas y representados en nada de lo que ven ahora, es un proyecto a futuro pero si es un proyecto de oposición, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para contribuir a recuperar la senda democrática de este país, no solo a recuperar la transición sino un proyecto a futuro, haremos los trabajos que tengamos que hacer para coadyuvar que pierda Morena, nos interesa esencialmente construir un proyecto que enfrente la regresión que está viviendo este país y en caso de Querétaro que tiene elecciones generales en el 2027 por ley tendremos que ir solos, pero eso no es obstáculo para que hagamos las alianzas estratégicas para contribuir a que Morena no gobierne Querétaro”, dijo.

Destacó que de las 89 organizaciones políticas que solicitaron convertirse en partido político solo hay tres que tienen viabilidad, la primera llamada “Comunidades Solidarias de Paz” (CSP), dirigido por Hugo Erick Flores, diputado de Morena, Somos México y un tercer lugar una asociación llamada “Que Siga la Democracia”, de la diputada morenista Gabriela Jiménez.

“Somos México es una nueva fuerza ciudadana, la ley establece dos requisitos principales; realizar 200 asambleas distritales y tener 256 mil afiliados, Somos México lleva ya 141 asambleas, tenemos 23 programadas para este fin de semana con lo que estamos esperan a llegar a 160 y esperamos empezar en diciembre con las 200 que marca la ley”.

Explicó que Somos México tiene tres vertientes; la primera de carácter ciudadano, con gente que viene de la denominada “marea rosa”, gente que fue árbitro electoral y la tercera vertiente son gente que ha estado en el ambiente político.

Recordó que la fecha límite que establece la ley electoral para cumplir los requisitos para los nuevos partidos es en enero del 2026 y afirmó que existe preocupación en el carácter regresivo de la Reforma Electoral para poder lograr el registro.