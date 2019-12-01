Realiza personal del Ejército Mexicano una carrera deportiva en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 21:34:20

Zamora, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional informó, a través de la Comandancia de la 21/a Zona Militar, que como parte de las actividades de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, este día personal del Ejército Mexicano llevó a cabo una carrera deportiva en la ciudad de Zamora.

El evento se realizó dentro de las instalaciones del 17/o Batallón de Infantería, donde participaron elementos militares, instituciones educativas y población civil.

La jornada se desarrolló en un ambiente de convivencia y sana competencia, promoviendo valores como la disciplina, lealtad, honor y espíritu de cuerpo, característicos del Ejército y la Fuerza Aérea, además de fortalecer la cercanía con la ciudadanía mediante el deporte.

Con este tipo de acciones, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteran su compromiso de mantener un vínculo cercano con la población de Michoacán, impulsando actividades que fortalezcan el tejido social y promuevan estilos de vida saludables.