Realiza Jeovana Alcántar la 21ª entrega de material subsidiado y apoyos sociales en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, 04 de noviembre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores y funcionarios municipales, realizó la Vigésima Primera entrega de material subsidiado dentro del programa apoyos sociales que lleva a cabo el gobierno municipal a través de la dirección de Desarrollo Social, así como entrega de pollos doble propósito a través de la dirección de Desarrollo Forestal y Rural, beneficiando a más de 149 familias de las cuales 36 corresponden a la cabecera municipal y 113 de las diferentes localidades del municipio.

La alcaldesa, reconoció el trabajo de las diferentes direcciones involucradas al tener ese acercamiento con la ciudadanía para dar a conocer los diversos programas en beneficio de la sociedad, porque la gente merece ser escuchada; dijo que no es una tarea sencilla, sin embargo hoy el compromiso que se tiene con el bienestar social se está reafirmando para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y no se queden a la mitad del camino como sucedía con anterioridad; dijo que en esta administración se esta trabajando sin distingos partidarios, porque las necesidades no tienen color.

Indicó que hoy se tiene que poner al centro todo lo que haga falta para el beneficio de cada uno de los ciudadanos, agregó que con las más de 330 obras que se han realizado, se esta demostrando que si se pueden hacer bien las cosas cuando hay voluntad de servir; recalcó que, si las autoridades pasadas hubieran tenido amor a nuestro pueblo, hoy tendríamos menos problemas para dar soluciones inmediatas.

En esta ocasión, la Dirección de Desarrollo Social, entregó 10 calentadores solares, 17 tinacos, 74 plasti-teja de 3.05X1m, 7 juegos de baños, 21 paquetes de tinacos, calentadores y bomba de agua, una cisterna y 10 artículos de jardinería, beneficiando a 69 familias de las cuales 36 corresponden a la cabecera municipal y 33 de las localidades del municipio, mientras que Desarrollo Forestal y Rural entregaron 80 paquetes de aves doble propósito en beneficio de 80 familias de las diferentes localidades.