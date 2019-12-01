Realiza IMSS Querétaro feria de salud para promover lactancia materna

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 17:11:36
Querétaro, Querétaro, a 15 de agosto de 2025.- En conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro llevó a cabo una feria de salud en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, con actividades informativas y educativas para fomentar la lactancia materna exclusiva.
 
Durante el evento se destacó la relevancia de la lactancia materna para el desarrollo saludable de las y los recién nacidos, así como sus beneficios para la salud de las madres.
 
La feria también contó con módulos de vacunación, planificación familiar, salud bucal, nutrición, así como medición de presión arterial y glucosa.
 
El IMSS en Querétaro reafirmó su compromiso de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, como una medida efectiva para fortalecer la salud materno-infantil.

