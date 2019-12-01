Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar

Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:33:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlapa, Guerrero, a 21 de agosto 2025.- El abogado Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, así como a la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un texto que compartió al que tituló "En otras trincheras de lucha" y que está firmado en la ciudad de Tlapa, Guerrero.

En dicho documento, el litigante señaló:

“A las organizaciones de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales, activistas sociales y a todas las personas que luchan por un mundo más justo. Con profundo pesar les informo que dejo de colaborar en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

De igual forma, agregó un agradecimiento para el antropólogo Abel Barrera Hernández, director del CDHM, “por permitirle defender a los que menos tienen y por caminar al lado de nuestros pueblos a lo largo de veinticuatro años”.

Asimismo, dedicó unas palabras a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP), a las madres y padres de los 43, así como a la escuela normal rural de Ayotzinapa.

Cabe mencionar que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, Rosales Sierra trabajará como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios