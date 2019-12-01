Realiza Gobierno Municipal jornada de bacheo en puente vehicular de Tres Puentes

Morelia, Michoacán; 06 de noviembre de 2026.- En atención a una sentida demanda de la ciudadanía, el Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realiza una jornada de bacheo en el puente vehicular ubicado a la altura de la colonia Tres Puentes, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y atender las necesidades de automovilistas que transitan por esta vialidad federal

Los trabajos se llevan a cabo en el paso superior del puente, en el tramo comprendido entre avenida Pedregal y calle Manuela Medina, en sentido de poniente a oriente, hacia el monumento a Lázaro Cárdenas. Para mantener la vialidad abierta, este viernes se interviene un carril, con cierre parcial de circulación de 9:30 a 12:30 horas.

Las labores continuarán mañana sábado 7 de noviembre en el cuerpo contrario del puente, en un horario de 9:00 a 11:00 horas, para completar el mantenimiento de esta importante vía de comunicación.

El Ayuntamiento de Morelia recomienda a las y los automovilistas circular con precaución, atender las indicaciones viales y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de los trabajos, para evitar contratiempos y contribuir a una movilidad segura.