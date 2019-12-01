Realiza Gobierno de Morelia trabajos de mantenimiento en el periférico Revolución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:24:10

Morelia, Michoacán; a 13 de octubre del 2026.- Siguiendo la visión de orden y mejoramiento urbano de la ciudad que ha mantenido el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, desde el Gobierno de Morelia, se realizan trabajos de poda y limpieza en los camellones y laterales del periférico Revolución, conocido como Libramiento Norte.

El secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, supervisó las labores de las brigadas, acompañado por el director de Parques y Jardines, Eugenio Villalobos Guzmán, y por el director de Residuos Sólidos, Edgar Cabrera Guevara.

Durante el recorrido, los funcionarios verificaron los trabajos que se llevan a cabo en esta importante vialidad, los cuales consisten en la poda del pasto crecido por las recientes lluvias en laterales y camellones de la vialidad; asimismo, se realiza la limpieza de las cunetas ubicadas en el camellón del libramiento, para garantizar así el correcto desalojo de aguas pluviales.

Con estas labores, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con el mejoramiento urbano, manteniendo en óptimas condiciones las vialidades y los espacios peatonales, en beneficio de la ciudadanía.