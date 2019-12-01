Realiza el FECAPEQ el taller de Administración de Condominios

Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo de 2026.- La Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) llevó a cabo el taller de “Administración de Condominios”, el cual arrojó un gran interés de los participantes para resolver conflictos por la vía institucional y fomentar la cultura condominal en Querétaro, expresó la presidenta de FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, quien agradeció a los asistentes por atender la convocatoria de esta Federación que busca poner al servicio de la ciudadanía el talento de los profesionistas queretanos.

“La misión de FECAPEQ es poner al servicio de los ciudadanos el talento de los profesionistas. Por eso realizamos este taller con un tema que nos pidieron, que inquieta a muchas familias y que busca capacitar de manera práctica y técnica para la solución de conflictos”.

Al exponer conceptos y ejemplos prácticos de la correcta administración de un condominio, el especialista Guillermo Ortiz Terán, destacó el interés ciudadano para fomentar una sólida cultura condominal en Querétaro a través de capacitación técnica y formal.

“De este taller me quedo con el gran interés de los participantes en fomentar la cultura condominal. La gente busca y está intentando resolver conflictos más allá de crearlos. Hay una gran intención de la sociedad de participar en buscar formas pacíficas para resolver controversias que se dan en la vida condominal”.

Ramsés Montoya, magistrado Federal en Querétaro, explicó los criterios jurídicos, jurisprudencias que se han presentado y casos prácticos así como su solución ante principales problemáticas en condominios como son: falta de entrega adecuada de los desarrolladores a los municipios; mora en pago de cuotas; servicios contratados deficientes; estándar de calidad sin consenso; así como tensiones en la interacción vecinal por no cumplir reglamentos.

Al resolver una a una las dudas de administradores y condóminos, ambos ponentes concluyeron que la cultura condominal es un fenómeno que se está dando en todo el país, “todos los municipios reconocen esta figura y los desarrollos habitacionales tienden hacia el condominio porque es lo que el mercado está pidiendo, por lo tanto, es importante prepararse como lo fomenta FECAPEQ con los nuevos mecanismos que existen”.

Durante el taller se contó con la presencia de la directora jurídica de FECAPEQ, Liliana Alvarado Timoteo; el Tesorero de FECAPEQ, Carlos Bautista Sánchez; así como presidentes y representantes de Colegios de Profesionistas; administradores y condóminos de Querétaro y su zona metropolitana.