Realiza Congreso de Michoacán tradicional concurso de altares de Día de Muertos

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Con un llamado a no perder la capacidad de honrar a nuestros seres queridos y sentir orgullo de las tradiciones ancestrales de Michoacán, la diputada Nalleli Pedraza Huerta, presidenta de la Comisión de Cultura y Arte de la 76 Legislatura encabezó el Concurso de Día de Muertos que realizó el Congreso del Estado, en cual resultó ganador ganadora la ofrenda colocada por la Auditoría Superior de Michoacán, colocada en honor a la artesana michoacana Cecilia Bautista Caballero.



Con la presencia del diputado Reyes Galindo, el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade Vargas, la Secretaría de Trabajo y Conflictos del mismo, Edelmira Mendoza, y fungiendo como jurado Nezahualcóyotl Ávalos, jefe del Departamento de Vinculación con el Sistema Educativo del Estado E a Isela Benítez, promotora y enlace cultural de la Secum, se otorgó el segundo lugar al STASPLE y el tercero fue para la Secretaría de Parlamentarios, que rindieron honor al empresario Bernardo Bravo.



Al hacer uso de la voz, la diputada Nalleli Pedraza puntualizó que el día de Muertos en Michoacán es una expresión profunda de nuestra cultura, una tradición que no enseña que la muerte no significa olvido, “que mientras alguien permanezca en nuestra memoria seguirá viviendo en nuestros corazones”, dijo, e informó que el Palacio Legislativo se mantendrá abierto hasta las 10 de la noche para que las personas interesadas puedan visitar las instalaciones y observar las ofrendas colocadas.



Por su parte, durante la presentación de la ofrenda del Partido del Trabajo con la cual honraron la memoria del michoacano Francisco José Múgica, el diputado Reyes Galindo, reconoció el esfuerzo que realizaron los trabajadores del Congreso del Estado por participar en este concurso que mantiene viva la cultura michoacana.

Asimismo, el líder sindical, Rogelio Andrade, celebró este tipo de eventos que fortalece la tradición del Día de Muertos tan representativa del Estado, y "permite rendir homenaje a nuestros seres queridos, en este caso, el altar del STASPLE, está dedicado a los trabajadores que pertenecieron a las filas sindicales y partieron de esta vida", señaló.



Isela Benítez, promotora y enlace cultural de la Secum, puntualizó que entre los elementos que se tomaron en cuenta fueron la creatividad, diseño, concordancia con la explicación y la colocación de la ofrenda, así como, las bases de la convocatoria, “es de destacar que las y los legisladores sigan manteniendo viva esta tradición protegida por la UNESCO, aparte de su labor legislativa”, concluyó.

Cabe destacar, que participaron: el departamento de Contraloría Interna dedicando su ofrenda a Uáruka ch'anakua (juego de pelota); el Grupo Parlamentario de MORENA, con ofrenda a Amalia Solórzano; la Secretaría de Administración y Finanzas, ofrenda en honor a Vasco de Quiroga.