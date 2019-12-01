Realiza CEI reencarpetado de vialidades al sureste de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 12:02:45

San Juan del Río, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- A través del uso de maquinaria pesada especializada, así como brigadas de personal, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) de Querétaro realiza trabajos de reencarpetado de varias calles en San Juan del Río, para mejorar la movilidad y la imagen urbana.

Estas actividades se llevan a cabo en apoyo al municipio sanjuanense y las labores comprenden la rehabilitación de la avenida Lomas del Pedregoso, así como de las calles Colosio, Águilas y Mármol.

A la fecha, se han intervenido más de 20 mil metros cuadrados, y se prevé concluir este mes de febrero.