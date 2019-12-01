Reactiva ayuntamiento programa de cobro de predial “Morelia al Día”

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- El ayuntamiento de Morelia continúa con el programa de cobro de predial “Ponte a Mano”, que consiste en otorgar un estímulo económico para que los deudores en el pago de este impuesto se pongan al corriente.

La directora de ingresos, Patricia Ruiz Valencia, informó que el pasado viernes por cuestiones técnicas el servicio se detuvo pero hoy continuó de manera normal. Remarcó que todas las personas que realizaron su solicitud y en su momento fue aprobada podrán gozar de este beneficio otorgado por el ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Al corte del viernes 26 se tenían 98 cheques pendientes de otorgar a igual número de contribuyentes y durante esta mañana ya se entregaron 53. Patricia Ruiz, remarcó que los cheques de apoyo ya están disponibles para que pasen por ellos y concluyan su trámite.

El Gobierno de Morelia reconoce y agradece a los contribuyentes su interés por adherirse a este programa y cumplir con sus obligaciones tributarias.