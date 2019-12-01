Reabren la presidencia municipal de Peñamiller tras diálogo institucional

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:24:05

Peñamiller, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, reconoció que el diálogo y mecanismos institucionales fueron fundamentales para reabrir la presidencia municipal de Peñamiller, luego de que las instalaciones fueran cerradas por la destitución de la delegada de San Miguel Palmas.

Destacó que con la intervención de la Subsecretaría de Desarrollo Político del Poder Ejecutivo, se facilitaron canales de diálogo entre las partes involucradas, lo que permitió establecer acuerdos y resolver las diferencias planteadas por habitantes de la localidad.

“Ante los acontecimientos que se registraron en el municipio de Peñamiller, activamos de manera institucional la atención para poder favorecer y preservar la gobernabilidad entre las partes involucradas”, dijo.

Mencionó que el subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del estado de Querétaro, José Gerardo González Márquez, cuya intervención facilitó la atención de las principales demandas ciudadanas, entre ellas la restitución de la delegada de San Miguel Palmas, Anallely Díaz, y acuerdos relacionados con el ejido Enramadas por el tema del relleno sanitario.

Afirmó que como resultado del proceso se restablecieron las actividades en la presidencia municipal desde esta mañana, con el objetivo de dar atención a las necesidades de los habitantes de Peñamiller.

“Fue un proceso que restableció ya la normalidad de la propia presidencia municipal, garantizando con ello la continuidad y la atención ciudadana; desde el día de ayer por la tarde la presidencia municipal de Peñamiller quedó abierta”.