Raúl Morón Orozco y Fabiola Alanís los candidatos de Morena rumbo al 2027

Morelia, Michoacán; a 12 de agosto de 2025.- Cada vez se acerca la temporada de elecciones rumbo al 2027, en donde ya han destacado varios perfiles entre los demás, y uno de ellos es Raúl Morón Orozco y Fabiola Alanís Sámano entre los diversos perfiles son los que más están preparados y adeptos tienen.

Por su parte está la diputada Fabiola Alanís Sámano, quien en diversas ocasiones se ha mostrado cercana a la ciudadanía, y además de esto en el congreso del estado de Michoacán ha reformado con un estilo de política en beneficio de los derechos de las mujeres, además de ganar adeptos entre los diversos diputados, quienes a base de trabajo por parte de Fabiola, ha demostrado que se puede dar el tiempo de mujeres rumbo a la gubernatura del estado.

Aunado a esto, también ocupa un cargo importante, ya que es presidenta de la Junta de Coordinación Política (jucopo) de Michoacán, en donde además de esto cabe destacar que es una de las mejores evaluadas de todo el país, destacando entre demás perfiles de otro país debido al trabajo de Alanís Sámano.

Otro perfil que sin lugar a dudas desde hace mucho tiempo ha venido destacando y que viene tomando cada vez más fuerza es el de Raúl Morón Orozco, quien cuenta con toda la confianza de la presidenta México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que en repetidas ocasiones ha sostenido mesas de trabajo con Sheinbaum Pardo en beneficio de Michoacán.

En la actualidad, Morón Orozco ocupa su cargo como senador de la república en donde desde su cargo en el congreso de la unión le ha valido tener la confianza del ciudadano, esto también recordando también su paso como alcalde capitalino, en donde en esta ocasión es uno de los perfiles más fuertes a ocupar la gubernatura de Michoacán, en donde diversos personajes del ámbito político han respaldado ampliamente a Morón Orozco.

En este tenor hablando de los números que ambos perfiles se muestran, el que lidera las encuestas es Raúl Morón ya que de acuerdo con ALIUS lidera con un 21.6 y en otra encuesta refleja un 31% de favoritismo, mientras que en una tercera encuesta refleja un 31.9% de adeptos.

Por su parte la diputada Fabiola Alanís es la única mujer que aparece los mejores perfiles, ya que de acuerdo con ALIUS está ubicada en la tercera posición con un 6.6% de favoritismo, mientras en otra encuesta la refleja en la segunda posición con un 24% y de acuerdo con una tercera encuesta de RUBRUM la ubica en la tercera posición con un 12.3% de favoritismo, en donde destacan ambos perfiles rumbo al 2027.