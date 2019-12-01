Raúl Morón Orozco destaca la unidad como motor de la transformación de Michoacán 

Raúl Morón Orozco destaca la unidad como motor de la transformación de Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:25:49
Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, subrayó que la unidad con el pueblo y el respaldo a sus causas  ha sido el factor decisivo para avanzar hacia un país y estado más justo, objetivo crucial que se ha cumplido desde la Cámara Alta, en donde en este primer año legislativo se han aprobado 20 reformas constitucionales y la modificación a más de 80 leyes.

Al anunciar su 1er. Informe Legislativo ante los medios de comunicación para el próximo 19 de octubre, Morón Orozco destacó que el Senado ha aprobado  reformas orientadas a fortalecer la justicia social, la transparencia, la educación, el desarrollo regional y la defensa de los derechos laborales, entre las que destacó la hecha al Poder Judicial, al reconocimiento de de los Pueblos Indígenas y la de Igualdad Sustantiva.

El legislador michoacano enfatizó que dichas reformas no son solo cifras, sino cambios de fondo que impactan directamente en la vida de las personas, al garantizar mejores condiciones para el bienestar, la seguridad y la democracia participativa. Señaló que Michoacán, con su historia de lucha y vocación social, es ejemplo de la fuerza colectiva que impulsa a México hacia una nueva etapa de prosperidad compartida.

Finalmente, Raúl Morón Orozco hizo un llamado a mantener la unidad, al recordar que los avances logrados son producto del trabajo conjunto entre el pueblo, el gobierno y el poder legislativo. "Solo desde la unidad y la congruencia podremos consolidar un Michoacán de paz, desarrollo y justicia; el camino de la transformación apenas comienza y debemos recorrerlo juntos", concluyó.

