Raúl Morón lidera careos y encabeza las preferencias por la gubernatura de Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- A poco más de un año de que inicie formalmente el proceso electoral para la gubernatura de Michoacán, el senador Raúl Morón Orozco se posiciona como el aspirante a vencer, según los resultados más recientes de la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), en donde se impone contundentemente con un 37.5% de la intención del voto en el careo entre posibles candidatos, casi 20 puntos por encima del segundo lugar Grecia Quiroz.

La fuerza de Morón se refleja también al interior de su partido. Al preguntar a la ciudadanía quién debería ser el candidato de MORENA para la gubernatura de Michoacán en 2027, el senador Raúl Morón lidera la contienda interna con un sólido 32.8% de las preferencias, muy por encima de otros perfiles morenistas como Carlos Torres Piña, quien obtiene un 17.5%, y Fabiola Alanís, con un 13.4%.

Finalmente, en la medición de preferencia por partido político, sin contemplar alianzas ni coaliciones, MORENA se mantiene como la principal fuerza política en la entidad con un 38.2%. Le siguen la opción de un Candidato Independiente (12.3%) y el PAN (12.1%).