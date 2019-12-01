Raúl Morón, la pieza clave que asegura el triunfo de Morena en Michoacán: Cripeso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:28:26

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- De acuerdo con los resultados más recientes de la casa encuestadora Cripeso, el senador Raúl Morón Orozco se ha posicionado como el perfil líder y más competitivo para encabezar el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán rumbo al 2027. Los datos no solo reflejan su ventaja en las preferencias internas, sino que proyectan la continuidad del dominio político de Morena en el estado.

En el estudio de preferencias internas, Morón Orozco encabeza la lista con un sólido 30.56%, superando de manera significativa a otros perfiles del partido como Carlos Torres Piña (19.01%), Gabriela Molina Aguilar (9.48%) y Fabiola Alanís Sámano (4.98%).

Esta ventaja se fundamenta en tres pilares que la ciudadanía reconoce en el profesor Morón: su experiencia probada, congruencia política y cercanía con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La ciudadanía profundiza que su desempeño actual como senador le otorga una mayor madurez política y liderazgo, características esenciales para hacer frente a los retos que tiene Michoacán.

La encuesta de Fidelidad por Partido revela que Morena tiene una hegemonía absoluta en Michoacán con el 47.73% de la intención de voto, una cifra que triplica a su competidor más cercano, el PAN, que apenas alcanza el 15.42%. Por su parte, el PRI se queda rezagado en un tercer puesto con un 9.32%