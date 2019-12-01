Raúl Morón, la Antorcha de Esperanza para transformar la educación en Michoacán: Olivio López Mújica

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El presidente de la Asociación Nacional de Exalumnos Nicolaitas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Olivio López Mújica, afirmó que Raúl Morón Orozco es la Antorcha de Esperanza del sector educativo de Michoacán, al señalar que su trayectoria como profesor, dirigente magisterial y servidor público lo convierte en un referente para impulsar la transformación de la educación en la entidad.

Durante un encuentro que reunió a maestras, maestros, directivos, representantes sindicales y trabajadores de los niveles de educación básica, media superior y superior, López Mújica sostuvo que existe un amplio reconocimiento hacia el senador con licencia por parte de quienes integran el sistema educativo michoacano.

"Raúl Morón representa la Antorcha de Esperanza para miles de trabajadores de la educación, porque conoce desde las aulas los retos que enfrenta el sector y entiende que la educación debe convertirse en el principal motor del desarrollo de Michoacán", expresó.

En la reunión, representantes de diversos subsistemas educativos compartieron propuestas y planteamientos sobre el rumbo que debe seguir la educación pública en el estado. Entre las participaciones predominó la coincidencia de que la experiencia de Raúl Morón como docente le permite comprender las necesidades del magisterio y de la comunidad estudiantil.

Los asistentes manifestaron su disposición para continuar construyendo una agenda orientada al fortalecimiento de la educación pública, la mejora de las condiciones laborales del personal educativo y la consolidación de políticas que favorezcan la formación de las nuevas generaciones.

Raúl Morón Orozco agradeció las expresiones de respaldo y reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente con los distintos sectores educativos para construir propuestas desde la participación colectiva y convocó a maestras, maestros y trabajadores de la educación a fortalecer la unidad en cada comunidad educativa para impulsar, desde el trabajo conjunto, las acciones que permitan responder a las necesidades del sector y contribuir al desarrollo de Michoacán.