Raúl Morón encabeza la esperanza de un Michoacán unido y ganador: Verónica Zamudio

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- La regidora Verónica Zamudio acompañó al compañero Raúl Morón en la rueda de prensa donde se dieron a conocer los resultados del histórico despliegue territorial realizado este fin de semana en todo Michoacán, con la celebración de más de 800 asambleas informativas en los distintos municipios de la entidad.

Zamudio resaltó que este esfuerzo representa un hecho sin precedentes, resultado de la organización, el compromiso y la participación de miles de mujeres y hombres que, desde sus comunidades, colonias y tenencias, trabajan para fortalecer el movimiento de la cuarta transformación.

“Este fin de semana demostramos que cuando hay unidad, organización y trabajo de territorio, se pueden lograr cosas extraordinarias. Más de 800 asambleas informativas realizadas de manera simultánea reflejan la fuerza de un movimiento que sigue creciendo de la mano del pueblo”, expresó.

La regidora reconoció el liderazgo de Raúl Morón y el compromiso de las y los militantes, simpatizantes y liderazgos sociales que hicieron posible esta amplia movilización, la cual permitió dialogar directamente con la ciudadanía sobre los retos y el futuro de la Transformación en Michoacán.