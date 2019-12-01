Raúl Morón, embajador de la unidad en Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 16:50:40

Los Reyes, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Raúl Morón Orozco se consolida como el embajador de la unidad de la Cuarta Transformación en Michoacán, así lo demuestra a su paso por los municipios de la entidad, en donde convoca a fortalecer la organización del movimiento y a respaldar el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El senador de Morena por Michoacán, visitó este fin de semana los distritos de Tarímbaro, La Piedad y Puruándiro, como parte de su ruta por fortalecer la estructura organizativa.

Tras la visita de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum, el legislador reconoció el notable avance del Plan Michoacán y señaló la necesidad de incrementar el respaldo a su gobierno.

Compartió además que representará las causas de las y los michoacanos en el Senado de la República, con propuestas que acerquen la justicia social a cada municipio y comunidad.

Ahondó en que recorrerá todos los distritos locales del estado para recabar el sentir de la gente y compartir el avance de la Cuarta Transformación, a la par de su trabajo legislativo por el bienestar del pueblo.