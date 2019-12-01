Raúl Morón, el aliado para potenciar el campo michoacano

Zamora, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Raúl Morón Orozco se dijo un aliado del campo michoacano y por ello, se comprometió a trabajar y generar la coordinación necesaria, tanto entre sectores como entre niveles de gobierno, para convertirlo en el más productivo y sustentable del país, así lo señaló en un encuentro con productores de diversos cultivos, así como académicos, en el municipio de Zamora.

Después de escuchar el sentir y las necesidades de líderes productores de fresa, zarzamora, frambuesa, maíz y lenteja, el actual senador de Morena por Michoacán y representante de la Cuarta Transformación, reconoció que la entidad tiene las condiciones para ser la gran potencia alimentaria de México, lo que se logrará con la tecnificación del campo en todas sus regiones.

Para lograr dicha meta, Raúl Morón, invitó a los sectores, en este caso al del campo con el académico, a colaborar de manera estrecha, para utilizar toda la inteligencia con la que se cuenta en el estado y potenciar así los procesos de producción.

Aseguró además que de concretar dicha meta, Michoacán se convertirá en un bastión para el Plan México lanzado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cual en uno de sus puntos más importantes establece alcanzar la seguridad alimentaria de la población.

Además, aseguró que desde el Senado de la República apoyará toda iniciativa encaminada a fortalecer y proteger cultivos, además de que será portavoz de las necesidades y propuestas del campo.

Inteligencia, el medio para el desarrollo de Michoacán

Previo al encuentro señalado, el senador se reunió con el Consejo del Colegio de Michoacán, así como con diferentes académicos de instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con quienes coincidió en la importancia de invertir en la investigación y el desarrollo de ideas.

Estableció que este sector debe de tener participación activa en todos los factores de desarrollo con los que cuenta Michoacán, para abonar conocimiento y así generar programas, políticas y mecanismos que fomenten la productividad a la par de la sustentabilidad.