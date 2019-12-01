Raúl Morón, dentro de los 5 mejores legisladores de México según estudio

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.– El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, figura dentro del top 5 del Ranking Anual de los mejores legisladores de México, estudio hecho por CongresistasMX, que calificó, por espacio de un año, el desempeño de las y los diputados federales y senadores de todo el país.

De acuerdo al sitio que realizó la calificación, esta se basó en su desempeño legislativo, los acuerdos parlamentarios alcanzados, la gestión lograda y el impacto social que han provocado en sus entidades y distritos que representan. Ello durante el periodo del 1 de octubre del 2024 al 31 de octubre del año en curso.

Dentro del Ranking, el oriundo de Chucándiro Michoacán aparece en la quinta posición, con la siguiente descripción: "personaje resiliente que ha logrado construir alianzas, acuerdos y resultados para miles de ciudadanos, con la finalidad de lograr una entidad educada, segura y próspera. Las encuestas lo colocan como el preferido para conducir el próximo gobierno".

Raúl Morón comparte los mejores resultados con otros representantes de Morena, como el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien encabeza el Ranking, y el senador por Tamaulipas Humberto Prieto; también figuran personajes como Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano y el panista Elías Lixa.