Raúl Morón atiende peticiones y necesidades del Sector Salud de Michoacán 

Morelia, Mich., a 27 de octubre de 2025.- Con un acercamiento contundente con integrantes de todo el sector y la recopilación de sus propuestas, el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, reafirmó su voluntad política para transformar la Salud en la entidad en todos sus rubros.

El senador ha sostenido encuentros en las últimas semanas con los sectores de la sociedad michoacana, como deporte, educación, empresarios, sindicatos y académicos, como parte de su ruta para construir la unidad en el estado y encaminar un esfuerzo colectivo de trabajo para su transformación desde la Cámara Alta.

Morón, fue el invitado especial en el Primer Foro "Salud para todos los michoacanos", en donde médicos, enfermeros, trabajadores administrativos, investigadores e integrantes en general de todas las áreas de la Salud, participaron para exponer propuestas que permitan el avance del sector.

Programas y acciones para brindar mejor atención en enfermedades crónico-degenerativas, prevenir la muerte materna, fortalecer y promover la salud mental, mejorar la atención a personas con discapacidad y adultos mayores, atender adicciones , erradicar la violencia en el sector, asegurar la equidad de género y contar con un modelo óptimo de salud pública, fueron algunos de los temas desarrollados durante el foro.

Raúl Morón, recabó las conclusiones de los equipos que participaron en el evento y aseguró su análisis para construir una iniciativa que modifique la Ley General de Salud Pública, propuesta que manejará temas como la universalización de los servicios, agilizar trámites y dotar de recursos, equipamiento y medicamento al sector.

Finalmente, aseguró que parte importante del mejoramiento de la salud pública en México y Michoacán, debe pasar por brindar mejores condiciones laborales a las y los trabajadores y aprovechó para externar su reconocimiento para la loable labor que día a día desempeñan para proteger la vida de todos.