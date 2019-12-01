Ratifica Querétaro certificación internacional por ACA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 18:27:53

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Por cuarta ocasión, la Secretaría de Gobierno a través del Centro de Internamiento de Ejecución y Medidas para Adolescentes, perteneciente a la Autoridad de Ejecución de Medidas del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Querétaro, recibió por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA), la certificación internacional para el periodo 2026- 2029.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en compañía del titular del Centro, Eder Isay González Basurto, participaron en el Winter Conference 2026 “Driving the Future of Corrections”, celebrado en la ciudad de Long Beach, California, como parte del proceso de certificación.

Dicho Centro acreditó al 100 por ciento los estándares en materia de seguridad, protección, orden, el cuidado, la realización de programas y actividades socio educativas, así como la administración y gestión institucional.

ACA ha sido creada para mejorar los centros de seguridad a nivel internacional, generando ejercicios de supervisión y brindando certificaciones internacionales que respaldan buenas prácticas en materia penitenciaria y de seguridad penal para adolescentes.

Los estándares constituyen parámetros que determinan cómo deben realizarse y atenderse los servicios brindados por las autoridades de seguridad del Estado dentro de un contexto de alta calidad.

En 2017, este Centro de Internamiento de Ejecución y Medidas para Adolescentes, único en el Estado y que da cobertura a los 18 municipios, fue el primero en recibir el certificado internacional por parte de ACA.

Actualmente, acumula su cuarto reconocimiento consecutivo en materia de Dignidad Humana y Seguridad que se han obtenido durante los periodos 2017-2020, 2020-2023, 2023-2026 y 2026-2029.