Quisieron culpar a Morena y terminaron exhibiendo las omisiones de Lorenzo Córdova: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, señaló que el intento de responsabilizar a Morena por las irregularidades en las contrataciones del INE terminó por poner bajo cuestionamiento la gestión de Lorenzo Córdova, quien reconoció que conocía la concentración de contratos electorales en un reducido grupo de empresas durante los nueve años que presidió el instituto. Sostuvo que las investigaciones presentadas por el Gobierno de México han evidenciado que se trata de un problema heredado de administraciones anteriores.

“Quisieron utilizar este asunto para golpear a Morena y les salió al revés. Mientras más se investiga, más queda claro que Lorenzo Córdova conocía el negocio de los proveedores electorales y no hizo lo suficiente para impedirlo. Ahora, convertido en político del partido Somos, pretende deslindarse de lo que ocurrió durante su propia administración”, expresó el dirigente morenista.

Mora recordó que Guadalupe Taddei no fue nombrada por Morena, sino mediante un procedimiento constitucional de insaculación. Además, destacó que fue el Consejo General del INE encabezado por Córdova el que la designó presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014. “Primero quisieron hacer creer que Taddei era una imposición de Morena, pero resulta que fue el propio Córdova quien participó en su designación años atrás. La historia que intentaron construir se les está cayendo con los propios antecedentes del INE”, cuestionó.

El dirigente estatal señaló que, según la información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre 2015 y 2025 empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas recibieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos de organismos electorales locales. Subrayó que durante buena parte de ese periodo Córdova presidió el INE, cuyo Consejo General tenía facultades para designar a los consejeros de esos organismos y establecer lineamientos en materia electoral. “Lo que pretendían presentar como un escándalo de la transformación terminó por abrir la discusión sobre lo que se permitió durante las administraciones anteriores”, agregó.

Finalmente, Jesús Mora respaldó la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de investigar todas las contrataciones y determinar las responsabilidades correspondientes, desde las administraciones anteriores hasta la actual. “La autonomía del INE no significa impunidad. Lorenzo Córdova tiene que explicar por qué, si conocía este problema, no se corrigió durante su gestión. Quisieron señalar a Morena, pero terminaron poniendo sobre la mesa sus propias omisiones. Que se investigue a todos, sin excepciones”, concluyó.