Quiroga vibra con alegría y tradición en el Martes de Carnaval

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:14:44

Quiroga, Michoacán, a18 de febrero de 2026.- Quiroga se llenó de música, color y tradición con la celebración del tradicional Martes de Carnaval, donde familias, instituciones educativas y visitantes recorrieron las principales calles del municipio en un ambiente de sana convivencia y orgullo por nuestras raíces, destacó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez.

El desfile reunió a las familias, y a estudiantes y adultos mayores quienes con entusiasmo regalaron sonrisas, bailes y estampas llenas de creatividad.

También participaron el grupo de teatro Buena Voluntad y el Colegio de Bachilleres, sumando talento y energía a esta gran fiesta popular.

La música de banda marcó el ritmo de una jornada que logró unir a generaciones enteras, fortaleciendo los lazos comunitarios y reafirmando el espíritu festivo que distingue a Quiroga. Familias completas y turistas disfrutaron de cada presentación, consolidando esta fecha como una de las más esperadas del calendario cultural.

Por la mañana, en la Presidencia Municipal, se compartieron momentos especiales con las y los pequeños de distintos kínderes, quienes contagiaron su entusiasmo y llenaron de vida cada espacio en este martes de carnaval.

La presidenta municipal agradeció a docentes, madres y padres de familia, organizadores y participantes por hacer posible esta celebración que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.

“Gracias por ser parte de esta fiesta que nos une y que mantiene vivas nuestras tradiciones. En Quiroga celebramos con el corazón”, expresó Alma Mireya González Sánchez.