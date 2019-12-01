Quiroga vibra con alegría y tradición en el Martes de Carnaval

Quiroga vibra con alegría y tradición en el Martes de Carnaval
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:14:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a18 de febrero de 2026.- Quiroga se llenó de música, color y tradición con la celebración del tradicional Martes de Carnaval, donde familias, instituciones educativas y visitantes recorrieron las principales calles del municipio en un ambiente de sana convivencia y orgullo por nuestras raíces, destacó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez.

El desfile reunió a las familias, y a estudiantes y adultos mayores quienes con entusiasmo regalaron sonrisas, bailes y estampas llenas de creatividad. 

También participaron el grupo de teatro Buena Voluntad y el Colegio de Bachilleres, sumando talento y energía a esta gran fiesta popular.

La música de banda marcó el ritmo de una jornada que logró unir a generaciones enteras, fortaleciendo los lazos comunitarios y reafirmando el espíritu festivo que distingue a Quiroga. Familias completas y turistas disfrutaron de cada presentación, consolidando esta fecha como una de las más esperadas del calendario cultural.

Por la mañana, en la Presidencia Municipal, se compartieron momentos especiales con las y los pequeños de distintos kínderes, quienes contagiaron su entusiasmo y llenaron de vida cada espacio en este martes de carnaval.

La presidenta municipal agradeció a docentes, madres y padres de familia, organizadores y participantes por hacer posible esta celebración que fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.

“Gracias por ser parte de esta fiesta que nos une y que mantiene vivas nuestras tradiciones. En Quiroga celebramos con el corazón”, expresó Alma Mireya González Sánchez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco
Para prevenir extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, la GC mantiene acciones operativas
Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán
Más información de la categoria
Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán
Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Comentarios