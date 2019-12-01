Se registra nuevo ataque en taquería del Eje Manuel J. Clouthier en Celaya, Guanajuato; no hay lesionados

Celaya, Guanajuato, a 18 de febrero de 2026.- La mañana de este miércoles se registró un nuevo hecho de violencia en un establecimiento de tacos con razón social "Emilios" ubicado sobre la avenida Eje Manuel J. Clouthier, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a corporaciones de seguridad, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con información oficial, en el sitio únicamente fue localizado un casquillo percutido, lo que confirmó la existencia de un disparo, aunque sin daños mayores ni víctimas.

Al respecto el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez, informó que el hecho ya fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que abrió la carpeta de investigación para determinar si se trató de un ataque directo contra el negocio o si el disparo iba dirigido a alguna persona en específico.

El alcalde señaló que, aunque el reporte inicial hablaba de varios disparos, la revisión en el lugar solo permitió confirmar la presencia de un casquillo, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer el contexto real del hecho y establecer responsabilidades.

Este nuevo incidente revive los antecedentes de violencia que ha sufrido la misma sucursal y otras del mismo giro en la ciudad. El 27 de marzo de 2020, la sucursal ubicada en avenida Constituyentes fue atacada con armas de fuego y granadas, hecho que dejó dos personas sin vida. Ese mismo día, otra sucursal en el propio eje Manuel J. Clouthier fue incendiada, lo que provocó la pérdida total de al menos tres camiones adaptados para la venta de alimentos.

La racha continuó el 8 de febrero de 2023, cuando nuevamente se registró un incendio provocado en el local de Constituyentes, y apenas un día después, el 9 de febrero, otro puesto fue incendiado en Plaza Factoría. Meses más tarde, el 18 de mayo del mismo año, hombres armados que viajaban en motocicleta ingresaron otra vez a la sucursal de Constituyentes y realizaron disparos con armas largas, ocasionando únicamente daños materiales.

Ante este historial, autoridades municipales reconocieron que el establecimiento ha sido recurrentemente blanco de hechos violentos, por lo que se mantiene coordinación con corporaciones estatales y federales para reforzar la vigilancia en la zona y en corredores comerciales estratégicos.

Finalmente, el gobierno local informó que se mantendrán operativos preventivos y patrullajes constantes, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones, con el objetivo de esclarecer el nuevo incidente y evitar que se repitan hechos que sigan generando temor e incertidumbre entre comerciantes y ciudadanos.