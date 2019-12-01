Quiroga se levanta con AMA Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:25:50

Quiroga, Michoacán; 05 de julio de 2026.- En un emotivo encuentro, mujeres y hombres de Quiroga se sumaron al levantamiento de AMA Michoacán, durante la visita que realizó a esta ciudad el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar.

Tras un caluroso recibimiento por parte de ciudadanos, empresarios, líderes sociales, migrantes y transportistas, Alfonso Martínez escuchó las necesidades de los ahí presentes quienes coincidieron en la falta de apoyo federal para reactivar la economía y el abandono en materia de salud.

Alertaron que la carretera nacional que conecta a Quiroga con Morelia y Zacapu se encuentra abandonada. Una vía federal que era ejemplo de mantenimiento hoy es una ruta llena de baches y parches mal hechos.

Añadieron que a esa situación de riesgo se le suma que la carretera es insegura por las noches; antes hablábamos de regiones retiradas, la costa o la sierra pero hoy ninguna carretera se puede transitar con seguridad después de las 7 de la noche.

Al respecto Alfonso Martínez Alcázar, destacó que precisamente AMA Michoacán es un levantamiento para que las cosas cambien, mejoren porque somos más la gente buena y de trabajo.

Alfonso Martínez destacó que la reciente alerta de viaje emitida por Reino Unido advierte a sus ciudadanos no visitar Michoacán pero exceptúa a Morelia, lo que genera frustración pues el estado también debería ser seguro para recibir a todo el turismo.

En esta localidad cercana a los 30 mil habitantes, Alfonso Martínez, encabezó un recorrido por sus calles y mercado de artesanías, sin dejar de degustar las tradicionales carnitas.

Para finalizar su visita, siendo acompañado por el líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, el alcalde tuvo un encuentro con operadores del transporte de Quiroga y pega de calcas en sus unidades.

La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González, agradeció a Alfonso Martínez aceptar la invitación a su localidad, así como reconoció que en Morelia hay un antes y un después con el liderazgo del alcalde.