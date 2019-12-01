Quiroga impulsa la prevención con campaña de salud accesible para la población: Alma Mireya González

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 18:46:10

Quiroga, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.– Con el firme compromiso de fomentar el bienestar de las familias, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, invita a la ciudadanía a participar en la Campaña Preventiva de Salud, bajo el lema “Cuidar nuestra salud también es prevenir a tiempo”.

La alcaldesa destacó que esta jornada que inició hoy y estará hasta el 25 de marzo, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las inmediaciones de la Presidencia Municipal, acercando servicios médicos accesibles para la población.

Durante estos días, las y los asistentes podrán realizarse estudios a bajo costo enfocados en la detección oportuna de padecimientos en áreas como huesos, sistema gastrointestinal, próstata y sistema cardiovascular, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida mediante la prevención.

Alma Mireya González Sánchez subrayó la importancia de generar una cultura de cuidado de la salud, señalando que “la detección temprana puede marcar la diferencia, por ello acercamos estos servicios para que más personas tengan la oportunidad de atenderse a tiempo”.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para que acudan, se realicen un chequeo preventivo y formen parte de esta iniciativa que busca fortalecer el bienestar colectivo.“Sigamos cuidándonos entre todas y todos”.