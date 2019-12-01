Quiroga impulsa capacitación fiscal gratuita para contribuyentes y comerciantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 12:53:45

Quiroga, Michoacán a 2 de febrero del 2026.- Con el objetivo de brindar herramientas útiles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, a través del Gobierno Municipal que encabeza, invita a contribuyentes, comerciantes y público en general a participar en la Capacitación sobre el Régimen Simplificado de Confianza, impartida por personal del SAT Michoacán.

Esta capacitación representa una oportunidad importante para que las y los asistentes aclaren dudas, conozcan los beneficios del régimen y reciban información actualizada que les permita cumplir de manera correcta y oportuna con sus responsabilidades fiscales.

El curso será impartido por el Lic. Ignacio Zahaid Zamudio Méndez, Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán “1”, así como por la L.C. Eduina Malpica Reyes, Subadministradora de Servicios al Contribuyente de Michoacán, ambos especialistas del Servicio de Administración Tributaria.

La capacitación se llevará a cabo el próximo jueves 5 de febrero, en un horario de 12:00 a 14:00 horas, en las instalaciones ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas número 17, colonia Centro, en el municipio de Quiroga, y será totalmente gratuita.

La presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez reiteró que su administración continuará promoviendo acciones de orientación y acompañamiento para fortalecer la cultura fiscal y apoyar a comerciantes y contribuyentes, poniendo a disposición el correo quirogapresidencia2427@gmail.com y el teléfono 454 354 0093 para mayores informes.