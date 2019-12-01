El desabasto de agua genera inseguridad en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:22:56

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán advirtió que Morelia atraviesa una crisis hídrica profunda que no solo afecta la vida cotidiana de miles de familias, sino que también genera condiciones de inseguridad y desigualdad social en la ciudad.

Tras la serie de manifestaciones de vecinas y vecinos que exigen el acceso regular al agua potable, Barragán señaló que el problema no es la inexistencia del recurso, sino su mala administración.

“Morelia no se está quedando sin agua por falta de líquido, sino por decisiones equivocadas, desorden y abandono de la infraestructura”, subrayó.

El legislador explicó que la sobreexplotación de los acuíferos, el agotamiento de pozos, el crecimiento poblacional sin planeación y una red hidráulica vieja, mal conectada y con grandes fugas han puesto al sistema al límite, afectando la eficiencia del servicio y poniendo en riesgo la salud pública.

“Hoy el resultado es claro tandeos constantes, incertidumbre diaria y una profunda desigualdad, donde hay colonias que pagan un servicio caro y de mala calidad, mientras otras pasan días o semanas sin una sola gota de agua”, afirmó.

Barragán enfatizó que la falta de agua también incrementa la inseguridad, ya que obliga a las familias a almacenar el líquido en condiciones poco salubres, salir de madrugada a buscarlo o depender de pipas, lo que genera estrés social, conflictos vecinales y riesgos adicionales, especialmente para mujeres, niñas y adultos mayores.

Finalmente, el diputado criticó que mientras la ciudadanía se moviliza por un derecho básico, las autoridades del OOAPAS parecen más concentradas en su promoción personal que en resolver de fondo el problema del agua.